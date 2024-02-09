Участница шоу «Голос.Дети» и протеже Григория Лепса представит Израиль на «Евровидении»

Участница пятого сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале Эден Голан будет представлять Израиль на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2024». Юная артистка состояла в команде Пелагеи и даже дошла до финала, но в итоге ее обошел другой конкурсант - Рутгер Гарехт.

Российским зрителям Голан также известна по фестивалю «Новая волна», где она выступила вместе с Сергеем Лазаревым и Нюшей. Кроме того, Эден была участнице российской группы COSMOS girls, которую продюсировал Григорий Лепс.

Как пишет Teleprogramma.pro, до 18 лет артистка жила в Москве и училась в музыкальной школе композитора Игоря Крутого. Но два года назад вместе с семьей переехала в Израиль.

«Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в Швеции. Россия третий год подряд не участвует в конкурсе, поэтому Первый канал и ВГТРК отказались транслировать мероприятие.

Ранее мы писали, что продюсер Максим Фадеев заявил о запуске нового международного фестиваля-конкурса «Евроазия», который станет аналогом «Евровидения». Главной площадкой для его проведения станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия.