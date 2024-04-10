Участнице «Евровидения» от Израиля начали угрожать

Европейский вещательный союз (EBU), который организует музыкальный конкурс «Евровидение», осуждает начавшиеся преследования израильской конкурсантки Эден Голан. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении EBU сказано, что союз признает право на чувства, которые может вызывать война на Ближнем Востоке, однако осуждает поступающие исполнительнице угрозы.

«На всех нас произвели впечатление образы, истории и та неоспоримая боль, которую испытывают люди в Израиле и Газе... Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», — отметили представители организации.

Организаторы «Евровидения» подтвердили, что в этом году конкурс будет освещать израильская телекомпания Kan. В то же время Россию к участию в мероприятии не допустили, поскольку «в этих ситуациях есть различия».

Ранее певица Леди Гага спровоцировала разговоры о помолвке с предпринимателем Майклом Полански.