Прибыль лейбла продюсера Игоря Матвиенко выросла до 45 млн рублей

Продюсер Игорь Матвиенко владеет музыкальной фирмой, которой принадлежат авторские права на многих известных артистов. В прошлом году прибыль лейбла составила 45 млн рублей.

65-летнему народному артисту России принадлежит 80% компании, которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Лейбл владеет авторскими правами групп «Фабрика», «Корни» и певицы Виктории Дайнеко, пишет Kp.ru.

В 2024 году выручка компании выросла с 48 до 69 млн рублей, а прибыль увеличилась на 29% - с 35 до 45 млн рублей.

Ранее Игорь Матвиенко признался, что играл в опере «Князь Владимир» со сломанными ребрами.

Также продюсер рассказал о планах создать мюзикл про «Иванушек International». Он собирается раскрыть ту историю, когда участники коллектива были еще «пацанами».