Матвиенко признался, что играл в опере «Князь Владимир» со сломанными ребрами. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам музыкального продюсера Игоря Матвиенко, несмотря на свой возраст, он увлекается спортом. Так, продюсер часто катается на сноуборде. Однако одна из его последних поездок закончилась не самым лучшим образом — во время спуска на Розе Хутор он упал со сноуборда и сломал несколько ребер.

«В этом году я так упал со сноуборда на Розе Хутор, что сломал два ребра. Поэтому в следующем году может быть придется уйти на пенсию и встать на горные лыжи», — рассказал он.

О проблеме он узнал уже после того, как сыграл в этно-опере «Князь Владимир», постановкой которой занимался.

«Когда я выходил на сцену во время премьеры в Москве, я даже не знал об этом. Я только потом пошел в больницу, сделал снимок и узнал, что ребра сломаны», — добавил Матвиенко.

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