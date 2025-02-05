Игорь Матвиенко рассказал о планах создать мюзикл про «Иванушек International»

Заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко признался, что хочет создать мюзикл про группу «Иванушки International». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Хочу сделать несколько мюзиклов. Например, про „Иванушек“. Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций. Это очень добрая музыка. Такое романтическое настроение», — поделился композитор.

Музыкант также рассказал, что пробовал сочинить для коллектива взрослый репертуар, однако получаются уже не те «Иванушки». При этом в мюзикле существует возможность раскрыть ту историю, когда участники коллектива были еще «пацанами».

Напомним, группа «Иванушки International» была основана в 1995 году Игорем Матвиенко. В настоящий момент солистами группы являются Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Летом 2024 года в прокат вышла комедия «Тур с Иванушками» с участниками коллектива в главных ролях.

Ранее сообщалось, что Игорь Матвиенко отказался от подарков на юбилей ради помощи Курской области.