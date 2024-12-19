Путин заявил, что за последние три года почти перестал смеяться и стал меньше шутить

Президент России Владимир Путин рассказал, что за последние три года почти перестал шутить и смеяться. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами и гражданами страны в рамках ежегодной прямой линии.

«Мы все меняемся, меняемся каждый день, каждый час… Эти три года — два с лишним — стали серьезным испытанием для всех нас, для всей страны, для меня. Скажу откровенно: я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — приводит слова президента РЕН ТВ.

В то же время Путин подчеркнул, что работает над совершенствованием своих способностей в поиске ключевых вопросов и путей их решения.

Общаясь с публикой, президент также вспомнил Владимира Жириновского, основателя и бывшего главу ЛДПР, которому часто приписывают провидческие способности. По словам Путина, никакими экстрасенсорными способностями легенда российской политики не обладал — однако был крайне эрудированным и всегда подготовленным человеком, который очень любил эпатаж.