Президент России Владимир Путин наградил Стаса Михайлова орденом в его день рождения

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ появился 27 апреля – в день 55-летия артиста.

Указ президента размещен на официальном портале правовых актов.

Михайлов награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность». В документе он назван артистом-вокалистом и членом Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза).

Ранее в юбилей певца к нему обратилась жена Инна. Она сделала публикацию в соцсетях и пожелала супругу, чтобы на все хватало сил и времени.

Напомним, пара воспитывает двоих детей. Михайлов признавался, что жена и дети – это самое главное в его жизни.

В середине апреля мы писали, что певец пригласил на концерт 76-летнюю поклонницу из Орла. Женщина является давней фанаткой артиста и мечтала увидеть Михайлова в живую. Дочь в день рождения пенсионерки пригласила аниматора в костюме певца. Михайлов, посмотрев видео с праздника, заявил, что ролик его приятно удивил.