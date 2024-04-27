«Пусть на все хватает сил!»: жена Стаса Михайлова публично обратилась к певцу в его день рождения

27 апреля народный артист России Стас Михайлов отмечает день рождения — ему исполняется 55 лет. Супруга певца Инна Михайлова публично обратилась к певцу в личном блоге и поздравила его с юбилеем.

«Пусть на все хватает времени и сил! С юбилеем. Храни Господь», — написала жена Стаса Михайлова.

Напомним, Стас и Инна Михайловы в браке с 2011 года. У супругов двое детей — 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. Кроме того, артист принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака и дочери Дарьи от экс-возлюбленной — двоюродной сестры певицы Валерии. Также в семье Стаса Михайлова есть дети от первого брака его жены — Андрей и Ева.

В недавнем интервью Kp.ru Стас Михайлов заявил, что главное в его жизни — жена и дети.

«У меня мой мир окружен моими девочками: моя жена, мои дети. Это самое сладкое, что есть у меня в жизни. Очень сложно в это играть, жить вот так для меня легко. Девчонки — это мое счастье. <…> Я понимаю, что ради вот этих чудиков я должен жить. Я должен им показать, что я так живу, не играю, а живу. И это правда», — рассказывал певец.

Более того, исполнитель хита «Все для тебя» признался, что хотел бы еще детей.

«Я хотел бы. Честно хотел. Но я понимаю еще потенциал женщины, они немножко по-другому к этому относятся», — поделился Стас Михайлов.

Ранее сообщалось о том, что жена Стаса Михайлова впервые показала лицо 8-месячной внучки Эмилии — дочери ее сына Андрея от первого брака. Несмотря на то, что певец является сыну жены отчимом, сам артист считает себя полноценным дедушкой Эмилии.