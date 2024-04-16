«Видео меня потрясло»: Стас Михайлов захотел увидеться с 76-летней поклонницей из Орла

Певец Стас Михайлов пригласил на концерт 76-летнюю поклонницу из Орла, посмотрев видео с ней. Артист признался, что ролик приятно удивил.

«Уважаемая Любовь Ивановна. Это настоящий Стас Михайлов. Ваше видео меня потрясло, приятно удивило, поэтому хотел бы вас пригласить на свой юбилейный концерт 27 апреля в Life Арену», - сказал он.

Исполнитель пообещал «все организовать». Обращение Михайлова к женщине опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что дочь пригласила на день рождения пенсионерки аниматора в образе Михайлова. Женщина 30 лет является поклонницей певца и мечтает увидеть вживую, но не имеет такой возможности. Также известно, что исполнитель похож на мужа пенсионерки. Женщина давно на пенсии, занимается огородом и мечтает услышать Михайлова.

15 апреля сообщалось, что певец поздравил певицу Аллу Пугачеву с 75-летием, несмотря на конфликт. Он пожелал ей здоровья.