Президент Молдавии высказалась о выдаче молдавского гражданства членам «Би-2»

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что некоторые участники группы «Би-2» могут получить гражданство республики. Об этом она рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ), опубликованном на YouTube.

«До меня не дошли еще документы, если там все в порядке, они его получат», - высказалась политик.

Президент Молдавии отметила, что закон страны позволяет предоставлять гражданства лицам, не имеющим молдавских корней. Санду добавила, что выдача молдавского паспорта «ценным и талантливым» людям может пойти на пользу республике.

Стоит отметить, что на гражданство Молдавии подали запрос сразу несколько солистов «Би-2», однако это не фронтмены Лева** (настоящее имя Егор Бортник, признан иноагентом на территории РФ) и Шура (настоящее имя Александр Уман). Лидеры группы имеют гражданство Израиля, Шура, согласно данным из открытых источников, также обладает паспортом Австралии.

Ранее группа «Би-2» сообщила, что гитарист Андрей Звонков покидает коллектив.

*(признан иноагентом на территории РФ) **(признан иноагентом на территории РФ)