Участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

Несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Однако, кто именно, не уточняется. Об этом сообщил глава пресс-службы администрации президента страны Адриан Бэлуцел.

В Telegram-канале 23 апреля был опубликован пост, в котором автор рассказал о желании музыкантов получить молдавские паспорта. Уточняется, что все необходимые для этого бумаги были собраны не только артистами, но и их семьями. Бэлуцел подчеркнул, что эти заявления будут рассмотрены в порядке процедуры «предоставления гражданства в направлении Республики Молдова».

«Наша страна была, есть и остается дружественной для всех людей, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы — гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей», - написал Адриан Бэлуцел.

Напомним, что, по данным СМИ, российское гражданство имеют следующие участники группы – барабанщик Борис Лившиц, клавишник Ян Никоненко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Также оно есть и у фронтмена Левы*(Признан иноагентом на территории РФ). Однако он также имеет паспорт Израиля.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что вслед за «Би-2» обанкротятся все уехавшие артисты.

*(Признан иноагентом на территории РФ)