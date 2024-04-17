«Бессменный гитарист»: группа «Би-2» лишилась музыканта

Группа «Би-2» сообщила, что гитарист Андрей Звонков покидает коллектив. Заявление появилось в их официальном Telegram-канале.

«Наш Звонок, бессменный гитарист «Би-2» с 2006 года, покидает группу», – говорится в сообщении.

Музыканты поблагодарили участника за годы совместного творчества, выступлений и записей треков, а также за то, что прошли «весь этот рок-н-ролл плечом к плечу». Они назвали путь Звонкова в составе группы незабываемым, а его уход – грустной новостью. Но пожелали мужчине удачи.

Напомним, что в последнее время имена участников «Би-2» постоянно мелькают в скандальных заголовках. Так, в конце января их задержали во время концерта в Таиланде. Они должны были выступить перед зрителями два раза, но мероприятия отменились. Выяснилось, что у участников не было разрешения на работу. В начале февраля музыканты прилетели в Израиль после депортации. Они неоднократно жаловались на финансовые проблемы после отъезда из России.

Ранее мы писали о том, что депутат Виталий Милонов предложил закрыть путь в Россию для группы «Би-2». Мужчина убежден, что нельзя допускать, чтобы члены коллектива могли зарабатывать деньги в России. Он заявил, что необходимо «оставить наш дом в чистоте».