93-летняя Александра Пахмутова приехала на тайное отпевание Николая Добронравова. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, композитор впервые вышла на улицу после смерти супруга. Она приехала на тайную церемонию отпевания, которая состоялась в Сретенском монастыре.

Пахмутова вошла в церковь самой первой. Сообщается, что из-за пережитого стресса у знаменитости ухудшилось самочувствие. Вот почему в храме присутствовала бригада скорой помощи. Помимо медиков, на траурной церемонии находились охранники, контролирующие безопасность.

Как сообщает источник, проводить в последний путь Добронравова пришли многие знаменитости. В их числе оказался певец Лев Лещенко.

После отпевания гроб с телом поэта перевезут в Концертный зал имени Чайковского, где состоится церемония прощания. После этого супруга Пахмутовой похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее мы писали о том, что Пахмутовой грозит смертельная опасность на похоронах Николая Добронравова. Подробности смотрите в этой статье.

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