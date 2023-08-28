Претендует на чужое место: Оскар Кучера заговорил о новой работе на ТВ

Оскар Кучера ответил на предложение вести вечернее шоу вместо Ивана Урганта. Актер поделился откровением с порталом Леди Mail.ru.

Когда-то Иван Ургант считался неотъемлемой частью федерального телеканала. Однако уже больше года его авторское шоу не появлялось в эфире ТВ. Кучера решил прокомментировать сложившуюся ситуацию, заявив, что он прекрасно справился бы с ролью ведущего. Однако в новом интервью актер отметил, что его фразу вырвали из контекста. Вот почему он отказался от места Ивана.

«Ваню Урганта никто не заменит. Это был его личный проект, его бренд», — высказался Кучера.

Также Оскар прокомментировал свои колкие высказывания в адрес телеведущей Насти Ивлеевой. По его словам, он прекрасно относится к Ивлеевой. При этом актер не всегда согласен с поступками знаменитости и не может удержать в себе возмущение.

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