68-летняя Ирина Хакамада отказалась вступать в брак после смерти мужа. Об этом политический деятель и телеведущая сообщила в эфире шоу «Света вокруг света».

В 2021 году не стало Владимира Сиротинского из-за проблем с сердцем. Ирина прожила с бизнесменом 25 лет. Знаменитость тяжело переживает кончину возлюбленного. Это повлияло на то, что телеведущая больше не хочет связывать себя узами брака. Также на подобное решение Ирины повлияли трудности при вступлении в наследство после смерти супруга.

«Я не хочу. Никаких замуж. Я уже делю наследство. С меня хватит», — цитирует StarHit высказывание знаменитости из нового интервью.

При этом Хакамада не исключает возможности, что однажды она вновь кого-то полюбит. Однако, по мнению Ирины, найти нового избранника ей будет очень тяжело. И причиной этого является ее своенравный характер.

«Их отпугивает все: моя харизма, татуировки, манера одеваться. Их бесит, что я общаюсь с молодежью», — пояснила знаменитость.

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