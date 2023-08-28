Оставшийся без работы в России Иван Ургант приехал на заработки в Казахстан

Иван Ургант выступил на рок-фестивале в Казахстане вместе с группой «Сплин», об этом сообщает портал The Voice.

С 25 по 27 августа в городе Конаев прошел рок-фестиваль, в котором приняли участие российские группы «ДДТ», «Сплин», «Слот», «Мумий Тролль» и другие. Но главной неожиданностью для гостей стало появление на сцене Ивана Урганта. Шоумен стал ведущим фестиваля, о чем он рассказал в своих соцсетях.

«Настоящего рокера всегда можно узнать по соломенной шляпке!» — подписал снимок Ургант.

Как выяснилось, телеведущий еще и спел для жителей Казахстана. На видео, которое он выложил в соцсетях, слышно, как Ургант перепевает песню «Романс» группы «Сплин».

«И лампа не горит, и врут календари, и если захотелось съесть вареного коня, то отвари. Погас в палатке свет. Сказали: "Не влезай". Рахмет, опять привез меня отец на Капчагай», — пропел ведущий.

Напомним, Иван Ургант лишился в 2022 году своего главного детища — шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Хотя программу и сняли с эфира, телеведущий несколько раз намекал на свое скорое возвращение. Впрочем, пока Урганту приходится зарабатывать на частных выступлениях за границей. Недавно он провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии. Юмористу пришлось регистрировать брак возлюбленных. Кроме Урганта и Варнавы мероприятие посетили другие российские звезды. На свадьбе бизнесмена выступили Леонид Агутин и группа «Руки Вверх».

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