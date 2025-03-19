Пресс-секретарь Киркорова рассказала, что он не отменит шоу после смерти отца

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская раскрыла, отменит ли народный артист РФ концерты после смерти отца. Об этом пишет Woman.ru.

В настоящий момент исполнитель хита «Цвет настроения синий» подавлен горем из-за смерти своего отца народного артиста РФ Бедроса, который умер накануне в возрасте 92 лет. Сын и дочь певца в ближайшее время прилетят из ОАЭ, где учатся в школе, в Россию.

Уточняется, что все мысли знаменитости сосредоточены вокруг утраты родителя, о работе Киркоров пока не думает. В его команде рассказали, что ни о каких светских мероприятиях в ближайшее время речи быть не может, что касается концертов, то в марте концерты музыканта не запланированы. При этом в апреле в гастрольном графике указаны два шоу — они пройдут 25 и 26 апреля в Петербурге.

«Концерты будут», — заверила журналистов Екатерина Успенская.

Ранее стало известно, что Бедрос Киркоров не составил завещание из-за находящегося в Марокко сына Филиппа.