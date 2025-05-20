Пресс-секретарь Киркорова опровергла, что поклонницы отсудили деньги у певца

Представители Филиппа Киркорова заявили, что певец не имеет отношения к компании «Филипп Киркоров корпорейшн», с которой, по данным СМИ, взыскали деньги за отмененный в пандемию концерт. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская дала комментарий 360.ru.

«Это не Филиппа компания. Это была компания Геннадия Рыбака, концертного директора, который умер», — объяснила представитель певца.

Напомним, Telegram-канал SHOT сообщал о том, что две поклонницы взыскали с компании 60 тысяч рублей за отмененный в 2020 году концерт. В сумму вошли: стоимость билетов, моральная компенсация и судебные издержки.

Отмечалось, что выступление Киркорова было отменено из-за ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.

Ранее мы писали о том, что мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд на вдову Юрия Шатунова. Женщина пытается добиться признания завещания недействительным.

Также стало известно о том, что на мужа певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд.