Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд на вдову Юрия Шатунова

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск в суд против вдовы певца Юрия Шатунова. Агентство РИА Новости сообщает, что женщина пытается добиться признания завещания недействительным.

В документах указано, что суд уже выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела, однако мама Кузнецова отказалась принимать решение и подала жалобу. Суд ее отклонил.

Пока дата рассмотрения дела о признании завещания недействительным не назначена. Суть претензий тоже неясна. Вдова Юрия Шатунова новости о новых разбирательствах не комментирует.

Напомним, что жена артиста долгое время судилась с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным за песни группы. Суд признал семью Шатунова владельцами прав на композиции, однако Разин по-прежнему с этим не согласен.

Ранее Андрей Разин заявил, что будет судиться с создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».