Не платит гонорары авторам хитов: на мужа Надежды Кадышевой подали в суд

На мужа певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд. С него требуют 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, истец обратился в суд из-за того, что не получал от Костюка гонорары за хиты, которые были написаны для ансамбля «Золотое кольцо». Напомним, что слова того же «Веночка» для Кадышевой написал Евгений Муравьев. Он же является автором композиций «Широка река», «Речной трамвайчик» и многих других.

К слову, в последнее время семья Кадышевой не сходит с первых полос. Саму певицу сейчас называют самой высокооплачиваемой в стране, так как ее гонорары достигли 20 млн рублей за концерт, а ее сына считают мошенником. Сразу несколько девушек выступили с обвинениями в адрес него. Бывшая жена также рассказала, что звездный наследник бросил ее одну во время беременности без денег за границей.

Кроме того, в майские праздники появились новости, что на Надежду Кадышеву напали на концерте в Иванове. Девушка выбежала на сцену и схватила артистку за шею.

Ранее стало известно, что может грозить напавшей на Надежду Кадышеву зрительнице.