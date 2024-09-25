Пресняков приехал с цветами на выступление Кристины Орбакайте в США

Лидер рок-группы «Multiverse» подарил родительнице цветы и обнял ее, подойдя к сцене.

«Сынуля», — подписала снимок певица.

Никита Пресняков покинул Россию в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации, спустя месяц к нему присоединилась жена. Супруги живут в США, здесь внук Пугачевой занимается съемкой музыкальных видео для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres.

Сын Орбакайте появился в ее союзе с певцом Владимиром Пресняковым. Звезды расстались, когда их сыну было шесть лет. Исполнитель рассказывал в интервью, что замаливает грехи перед Никитой. По словам артиста, он не уделял наследнику должного внимания и не находился рядом, когда мальчик в нем нуждался.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте поет в полупустых залах в США после отказа ездить в РФ.

Также сообщалось, что Кристина Орбакайте отказалась петь на корпоративе в Дубае с Авраамом Руссо.