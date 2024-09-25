Нарушила договоренности: Орбакайте отказалась петь с поддержавшим СВО Авраамом Руссо

Кристина Орбакайте отказалась от совместного выступления на корпоративе в Дубае с артистом Авраамом Руссо. Певица в последний момент не вышла с ним на сцену, нарушив договоренности.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артисты должны были выступить дуэтом на частном мероприятии в ОАЭ в этом году. Заказчик просил их исполнить песни «Просто любить тебя», «Любовь, которой больше нет».

Во время корпоратива выяснилось, что концертный директор дочери Примадонны не согласовал с ней песни с Руссо. В итоге Орбакайте наотрез отказалась их петь. Дуэтные композиции звезда исполнила в одиночку. Несмотря на недовольство организаторов вечеринки, артистка получила полный гонорар в размере 5 млн рублей. Авраам за заграничные выступления берет гораздо меньше — около 1,8 млн рублей.

В беседе с изданием певец признался, что уже два года не общался с исполнительницей. Каждый живет своей жизнью, и артисты не пересекаются на концертных площадках.

Напомним, долгое время артист жил за границей, но недавно он вернулся на Родину. Руссо признавался в любви к России, хотя утверждал, что далек от политики.