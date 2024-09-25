Отказавшаяся приезжать в Россию Орбакайте поет в полупустых залах в США

Певица Кристина Орбакайте вынуждена выступать в полупустых залах в США, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Билеты по американским меркам стоят недорого, но даже это не привлекает на концерты зрителей.

После начала СВО Орбакайте несколько раз возвращалась в Россию и даже давала концерты. Но недавно она заявила, что больше не планирует приезжать в страну. Она призналась, что встретится с российскими поклонниками «в лучшей жизни». И вместо того, чтобы выступать в Москве и регионах, она отправилась в тур по США, который, впрочем, пока не очень удачный.

SHOT выяснил, что крайний концерт Кристины прошел в Майами. На него больше половины билетов остались не распроданы - 463 штуки. Самые дешевые из них стоили $89. Всего за вечер певица планировала заработать 11,1 млн рублей, но смогла только 6,4 млн рублей.

По данным источника, с остальными концертами Орбакайте дела обстоят не лучше. 26 сентября она поедет в Бостон, а там свободны 682 места в зрительном зале.

Ранее Кристина Орбакайте отказалась петь с поддержавшим СВО Авраамом Руссо.