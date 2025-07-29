«Прекрасное настроение»: Кудрявцева провела вечер в компании мужчин после скандала в семье

Лера Кудрявцева провела вечер в ресторане с Виталием Гогунским и Михаилом Галустяном. Кадры со знаменитостями были опубликованы в Сети.

Лера Кудрявцева не скрывает проблем в личной жизни. Телеведущая публично пожаловалась на спившегося мужа и свое бессилие в борьбе с его алкоголизмом, а тот, в свою очередь, попросил ее помолчать и не рассказывать о трудностях.

После скандала с супругом Лера отправилась в ресторан на летнюю веранду с Галустяном и Гогунским. Телеведущая не скрывала хорошего настроения.

«Я улыбаюсь, у меня прекрасное настроение», — высказалась знаменитость.

Телеведущая навела камеру на Виталия и попросила его обратиться к подписчикам. Актер в шутку заявил, что все сказал уже на интервью, тем самым намекнув на скандальные высказывания о женщинах. По мнению Гогунского, девушка не может находиться рядом с мужчиной в плохом настроении.

Также Кудрявцева попросила комментария у Галустяна. Однако тот сказал, что ему не до веселья из-за интервью с участием Виталия.

«Мне не до веселья, ребят. Все, что я хотел сказать, сказал Виталик в интервью», — заявил юморист, вызвав смех у Кудрявцевой и Гогунского.

Ранее муж Кудрявцевой Игорь Макаров назвал унизившую его подписчицу «убогой мышью». Подробности читайте в этой новости.

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