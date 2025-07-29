Увел из семьи друг: раскрыта причина развода Дмитрия Диброва с молодой женой после 16 лет брака

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Сообщается, что у супруги артиста, которая моложе него на 30 лет, появился другой мужчина. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на источник, близкий к семье.

29 июля в СМИ появилась новость о том, что Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака и находятся на грани развода. Информацию об этом подтвердил друг семьи.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — заявил источник.

Выяснилось, что инициатором разрыва стала 36-летняя Полина Диброва — у нее якобы появился другой мужчина. По слухам, он является другом семьи и практически увел модель у 65-летнего Дмитрия Диброва. На данный момент звездная пара не комментировала новость о разводе.

Напомним, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с будущей женой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. Дмитрий Дибров начал ухаживать за девушкой, когда ей было 17 лет. Когда же Полина достигла совершеннолетия, шоумен сделал ей предложение руки и сердца, но та отказала.

«Для меня это был непростой вызов: оказывается, каким бы ты ни был славным, самовлюбленным, самоуверенным, главная во всем — это маленькая 17-летняя девочка! <…> Это была единственная девушка на свете, которая сказала мне: „Рано еще!“» — признавался Дмитрий Дибров.

Спустя время артист и модель возобновили отношения и поженились в 2009 году. Для Дмитрия Диброва этот брак стал четвертым, в отличие от его избранницы, которая впервые вышла замуж. У пары трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее Дмитрий Дибров высказался об изменах молодой жены: «Я допускаю роман Полины с другим мужчиной».