«Убогая, несчастная мышь»: муж Леры Кудрявцевой «обрушился» на раскритиковавшую его подписчицу

Муж Леры Кудрявцевой публично сорвался на подписчицу после скандала с женой из-за алкоголизма. В личном блоге Игорь Макаров резко ответил раскритиковавшей его девушке, назвав ее «убогой мышью».

Недавно Лера Кудрявцева снова оказалась в центре внимания общественности: она призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. В ответ Игорь Макаров нецензурно обругал жену, призвав ее замолчать, и обратился к хейтерам, назвав их «убогими».

«Товарищи несчастные люди, можно заняться вам своими делами! Мы разберемся как-то сами! Очень много убогих людей пишут разные комментарии — и то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне!» — высказался муж Леры Кудрявцевой.

Пользователи Сети уже поддержали телеведущую и осудили ее мужа за «вынесение сора из избы», а также успели уличить в алкоголизме. Но, как оказалось, недавно Игорь Макаров уже вступал в перепалку с недоброжелателями. Тогда одна из подписчиц оставила под его постом колкий комментарий: «Господи, и что находят в таких страшных мужиках…» Хоккеист не смог пройти мимо и жестко ответил: «Убогая, несчастная мышь».

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров находятся на грани развода: «Он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Она устала это терпеть».