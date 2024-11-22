«Предвосхищая догадки умников»: Рита Дакота ответила на слухи об ушивании желудка

34-летняя певица Рита Дакота высмеяла новости об ушивании желудка ради похудения. Артистка отреагировала на слухи в личном блоге.

В Сети появились слухи об операции Риты, позволяющей похудеть. Дакота осудила «умников», распространяющих неправду, и заявила, что довольна фигурой. По мнению певицы, она находится в своей лучшей форме.

«Предвосхищая догадки умников про операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть: мне некуда худеть, я держусь год в своей лучшей форме. Как человек, пытавшийся всю жизнь вылечить больной желудок, хочу сказать всем, кто делает подобное со здоровым от природы желудком ради веса — вы не ведаете, что творите!» — написала знаменитость.

По словам Риты, ей проводили операцию из-за гастроэзофагеального рефлюкса. Певица призналась, что решилась на вмешательство не по бартеру.

«Стоит операция, конечно, как крыло самолета. Мы делали ее за деньги, не по бартеру», — резюмировала артистка.

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