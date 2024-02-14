«Предстоит тяжелейшая операция»: Семенович рассказала о переломах после падения

Певица Анна Семенович призналась, что ее маму ждет тяжелейшая операция после падения. Женщина получила травмы и попала в больницу. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

45-летняя исполнительница поделилась тревожной новостью о том, что ее мать, Татьяна Дмитриевна, получила серьезные травмы в результате падения, сломав ключицу и лопатку. По словам певицы, женщину ждет сложная операция, и Анна очень переживает за свою мать, находящуюся в больнице. Она выразила надежду, что все пройдет успешно.

«Ей предстоит тяжелейшая операция в ближайшие дни. Мы все очень переживаем, потому что мама уже девушка взрослая, прилично ей лет, лежит сейчас в больнице. Все отменила, поеду к ней в больницу, собрала продуктов», – поделилась Семенович в личном микроблоге.

Ранее мы писали о том, что народный артист РФ Валерий Баринов также получил серьезную травму, поскользнувшись возле своего дома и сильно повредив спину и копчик. Несмотря на боль, 78-летний актер театра и кино вышел на сцену в Театре юного зрителя, где должен был исполнить одну из главных ролей в спектакле. Позже ему вызвали скорую помощь, и он вышел на связь с журналистами.

Также стало известно, что в больнице находится юморист Евгений Петросян. Он был госпитализирован после падения. СМИ пишут, что в выходные ему предстоит операция, но супруга артиста сейчас отдыхает в Китае и не спешит делиться подробностями о состоянии супруга.