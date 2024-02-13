«Я живой»: что происходит с актером Бариновым после падения на улице

Агент Валерия Баринова рассказала о том, как чувствует себя актер после падения на улице. Во время гололеда знаменитость сильно упал и получил травмы. Об этом сообщает телеканал «360».

Баринов пострадал из-за гололедицы в Москве, когда направлялся на спектакль. Поскользнувшись на льду, он получил ушибы, но это не помешало ему добраться до театра и исполнить свою роль. Однако позже ему стало плохо, и коллеги вызвали скорую помощь.

«Теперь его просто атакуют СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они все звонят, он говорит мне: „Скажи им, что я живой“. Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию», — заявила агент актера Мария.

Она отметила, что у Баринова нет переломов, и тем более не сломаны ребра – только ушибы. Падение произошло около дома артиста. При этом он встал и вызвал такси, чтобы добраться до театра. Он даже отыграл свою роль.

«[Потом говорил, что] только Лизу, в спектакле играет Елизавета Боярская, не таскал и шубу не поднимал. Но только потом ему вызвали скорую и он поехал в Склиф», — объяснила агент.

В настоящее время артист находится дома после осмотра в больнице.

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