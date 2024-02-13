Состояние госпитализированного Петросяна резко ухудшилось: подробности

Состояние 78-летнего юмориста Евгения Петросяна ухудшилось из-за обострения хронической гипертонии. Мужчине стало плохо ночью, но медики смогли стабилизировать состояние. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, знаменитость лежит в больнице с переломом руки. Ночью Петросяну понадобилась помощь врачей, так как он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники медучреждения выявили у пациента обострение хронической гипертонии. Отмечается, что состояние Евгения Вагановича удалось стабилизировать.

Ранее стали известны некоторые подробности госпитализации юмориста Евгения Петросяна, который упал на прогулке 11 февраля. Артист эстрады дошел до квартиры, несмотря на боль, и попросил помощницу вызвать врачей. Неудачно упав, юморист сломал предплечье. С болью он добрался до квартиры, а оттуда был госпитализирован в Боткинскую больницу.

СМИ пишут, что супруга артиста Татьяна Брухунова отдыхает в Китае и не отвечает на звонки. Она публикует кадры из путешествия, на которых радуется красивым пейзажам и дегустирует различные напитки. Но женщина не отвечает на вопросы о госпитализированном муже. При этом Татьяна жалуется на работу соцсетей, и то, что не может публиковать контент со звуком.