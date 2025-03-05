Предстоит пожизненный прием лекарств: новые подробности о состоянии 85-летнего Виторгана

Эммануилу Виторгану спрогнозировали риск тромбоэмболии, инфаркта и инсульта. Также ему настоятельно рекомендовали отказаться от жирного, спиртного и сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, врачи диагностировали у актера изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. И посоветовали 85-летнему артисту не есть жирную пищу, не пить алкоголь и не курить, чтобы снизить нагрузку на печень и поджелудочную. Нарушение рекомендаций грозит инфарктом, инсультом и тромбоэмболией легочной артерии.

Как утверждает источник, Виторгану предстоит пожизненный прием лекарств, которые способствуют более медленному свертыванию крови и препятствуют образованию тромбов.

На данный момент представители актера не комментировали новость о его здоровье.

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