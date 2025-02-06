«Спасибо тебе за все»: Эммануил Виторган публично обратился к жене в ее день рождения

Актер Эммануил Виторган обратился к жене в ее день рождения. Народный артист России посвятил супруге трогательный пост, в котором поблагодарил ее за все. Ей исполнилось 63 года.

В личном блоге Виторган отметил, что благодаря Ирине считает себя самым счастливым человеком. Он пожелал ей оставаться всегда молодой, дарить людям тепло и заряжать других оптимизмом.

«Спасибо тебе за все. За твою постоянную заботу обо мне, о доченьках, за все, что ты делаешь для всей нашей большой семьи, для друзей, для всех знакомых и незнакомых! За все тебя благодарю: за позитив, за твой общительный характер, за то, что и такая деловая, за то, что все успеваешь, за то, что потрясающая дочь, удивительная мама и любящая жена», - поделился Виторган.

Напомним, что актер женился на Ирине в 2000-м году. Несмотря на то, что жена на 23 года моложе Эммануила Виторгана, брак у них получился крепкий. Они воспитывают двух дочерей – шестилетнюю Этель и пятилетнюю Клару.

Ранее Эммануил Виторган заявил, что не задумывается о завещании в 85 лет.