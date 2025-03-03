85-летнему Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за боли в сердце

85-летнему актеру Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за боли в сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артисту стало плохо в его культурном центре на Остоженке. Он почувствовал боль в сердце, из-за которой потребовалась помощь врачей.

На данный момент представители актера не комментировали новость о его здоровье.

Ранее актер Эммануил Виторган трогательно поздравил жену Ирину с 63-летием. Подробности читайте в этой новости.

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