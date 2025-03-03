Опубликовано 03 марта 2025, 13:011 мин.
85-летнему Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за боли в сердце
Mash: 85-летнему актеру Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за боли в сердце .
© Starface.ru
85-летнему актеру Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за боли в сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, артисту стало плохо в его культурном центре на Остоженке. Он почувствовал боль в сердце, из-за которой потребовалась помощь врачей.
На данный момент представители актера не комментировали новость о его здоровье.
Ранее актер Эммануил Виторган трогательно поздравил жену Ирину с 63-летием. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака» Александра Шикунова.