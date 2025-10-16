Представитель Успенской отреагировал на новости об ухудшении здоровья певицы после перелома

Представитель Любови Успенской сообщил, что ее здоровье не вызывает опасений. Слова концертного директора певицы передает NEWS.ru.

Любовь Успенская сломала руку. По данным СМИ, знаменитость рискует потерять подвижность конечности, поэтому ей назначили повторную операцию. В беседе с журналистами представитель Успенской опроверг подобную информацию. Он отметил, что рука постепенно заживает и рисков для здоровья певицы нет.

«Она заживает постепенно, но никаких рисков нет. Если бы ситуация была такой критичной, поверьте, мы бы никуда не поехали. Да, Любовь Успенская — профессионал, она не отказывается от выступлений, всегда стремится выступить перед фанатами. Но, еще раз повторюсь, все под контролем», — высказался концертный директор.

Представитель Успенской назвал новость в СМИ «чушью» и возмутился журналистами, распространяющими ложную информацию.

