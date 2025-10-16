78-летней Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
© Starface.ru
78-летней Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, у Новиковой поднялось артериальное давление, врачи оказали ей помощь на месте.
На данный момент представители юмористки не комментировали новость о проблемах со здоровьем.
Напомним, более двадцати лет назад актрисе диагностировали рак. Артистка прошла лечение и с тех пор строго следит за состоянием, опасаясь рецидива.
