78-летней Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у Новиковой поднялось артериальное давление, врачи оказали ей помощь на месте.

На данный момент представители юмористки не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

Напомним, более двадцати лет назад актрисе диагностировали рак. Артистка прошла лечение и с тех пор строго следит за состоянием, опасаясь рецидива.

