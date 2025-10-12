«Абсолютно гарантирую»: Катя Лель заявила о готовности исцелить Любовь Успенскую

Певице Любови Успенской сделали операцию после перелома правой руки. Из-за травмы знаменитость вынуждена была отменить ближайшие выступления. Певица Катя Лель не осталась в стороне от беды коллеги и заявила, что может исцелить ее по телефону.

Катя пообещала, что способна исцелить артистку на расстоянии. Для этого им нужно просто созвониться.

«Своей энергией исцелить ее по телефону и быстрейшему заживлению это будет способствовать. Абсолютно гарантирую», — заявила исполнительница хита «Мой мармеладный» в эфире «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Лель утверждает, что у нее уже есть положительный опыт в исцелении. Артистка исцелила Аниту Цой, сломавшую палец на ноге. Певица зачитала по телефону молитву «Отче наш» и передала энергию, которая ей якобы передается высшими силами.

Напомним, директор певицы Александр Иваненко рассказал, что Любовь шла с веранды на кухню, неудачно поскользнулась и в итоге сломала руку. Артистке сделали операцию — ей вставили титановые швейцарские пластины, чтобы ускорить процесс заживления.

Ранее пользователи Сети предположили, что Успенская отменила концерты не из-за руки, а из-за деформации лица.