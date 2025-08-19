Представитель ушедшей в монастырь Екатерины Васильевой рассказала о ее жизни

Представитель ушедшей в монастырь Екатерины Васильевой рассказала о жизни актрисы. Слова Наталии Соболевой передает «Абзац».

Екатерина Васильева 4 года назад ушла в монастырь. Теперь актрису зовут инокиня Василиса. Екатерина ограничила круг общения, чтобы ее не беспокоили.

Бывший агент Васильевой отметила, что принимает выбор знаменитости.

«Екатерина Сергеевна ограничила свой круг общения. Она специально ушла в монастырь, чтобы ее не беспокоили. Мы периодически общаемся. У нее все в порядке. Я понимаю ее позицию, конечно», — заявила Наталия.

Как выяснилось, Васильева присматривает за животными на территории обители и читает поминальные молитвы по военнослужащим на СВО.

Напомним, актриса решила уйти в монастырь по совету духовника. Отказавшись от светской жизни, она обрела в стенах обители новый дом.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, почему Васильева отказалась от сцены и ушла в монастырь. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Борис Щербаков объяснил уход из больницы словами «все равно бы вышвырнули».