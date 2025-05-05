«А где в этой жизни я настоящий?»: почему Васильева отказалась от сцены и ушла в монастырь

Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь и стала инокиней Василисой. Она заявила, что не просто покинула сцену, но навсегда отреклась от актёрского ремесла. По мнению знаменитости, публичная профессия вредит душе. Её история вызывала у поклонников удивление: как можно отвернуться от того, что было смыслом жизни? Психолог Станислав Самбурский считает, что у актрисы произошел нарциссический кризис, повлиявший на переоценку ценностей. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Актёр — это профессия, построенная на перевоплощении

«Артисты учатся проживать чужую жизнь, носить чужую боль, смеяться, когда надо режиссёру. Многие актёры в какой-то момент сталкиваются с вопросом: «А где в этой жизни я настоящий?». Это переживание особенно остро в зрелом возрасте, когда сцена уже не греет, а утомляет. Когда поклонники становятся всё моложе, а голос внутри всё чаще шепчет: «А для чего всё это было?». В таких моментах приходит переоценка. В зрелом возрасте артисты часто проходят через нарциссический кризис — момент, когда внешнее восхищение больше не греет, а за маской роли вдруг ощущается пустота. Этот кризис переживается особенно остро, если человек долго жил в одном сценическом образе. Можно посмотреть на Александра Ревву и Артура Пирожкова: граница между артистом и персонажем стерлась. Если публика отвернётся от маски, велик риск, что сам Ревва не поймёт, кто он без неё, и кризис будет сильнее, чем у Васильевой», — пояснил эксперт.

Там, где путаются роли и подлинная личность, всегда есть риск внутреннего конфликта. И чем дольше длится игра, тем труднее выйти из неё без боли.

Самбурский считает: когда человек, как Екатерина Васильева, уходит в монастырь, это можно воспринимать не как бегство, а как возвращение. Не как предательство профессии, а как поиск нового смысла.