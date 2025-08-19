«Все равно бы вышвырнули»: Борис Щербаков объяснил, почему покинул больницу

Народный артист России Борис Щербаков досрочно покинул стационар после операции по замене сустава, пояснив, что в современных условиях пациентов «все равно не задерживают надолго». Об этом 75-летний актер рассказал в беседе с 360.ru.

На прошлой неделе Щербаков перенес операцию по установке протеза, но уже через семь дней решил продолжить восстановление дома.

«Вы понимаете, они бы все равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то», — объяснил свой поступок артист.

По его словам, врачи планировали выписать его в понедельник, но задержали до вторника из-за необходимости уточнить некоторые показатели. Однако сам Щербаков счел дальнейшее пребывание в больнице излишним.

«Они же ничего не делают после операции. Ничего. Просто следят. Так это и дома можно следить», — добавил он.

Актер уверен, что вскоре полностью восстановится и вернется к привычной жизни. Однако о возвращении к работе в ближайшее время он пока не задумывается.

