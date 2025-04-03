Представитель Сергея Безрукова отреагировала на обвинения актера в браконьерстве

Пресс-секретарь народного артиста РФ Сергея Безрукова Лиана Хусаинова отреагировала на обвинения актера в браконьерстве. Ее слова приводит aif.ru.

Как рассказала представитель звезды, рыбалка произошла до вступления в силу ограничений, а сам пост был выложен позднее.

«Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было», - поделилась Хусаинова.

Напомним, на опубликованном Безруковым снимке он держит в руках щуку весом два килограмма. Под фото актер написал: «Ростов между спектаклями порадовал». В комментариях под фото журналисты обратили внимание, что в Ростовской области с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки запрещен с 15 января по 15 апреля.

Незадолго до этого Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью.