«Делюсь красотой»: Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью

Актер Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью Марией на канатной дороге в Сочи. Он поделился семейным кадром в соцсетях.

«Просто делюсь красотой», — написал звезда сериала «Бригада».

Знаменитость позировал в светлом теплом свитере, черной куртке, шапке и в солнцезащитных очках. А его восьмилетняя наследница примерила темную куртку и серую шапку. Папа и дочь улыбались в кадре.

Сергей рассказывал, что в отпуске вместе с женой и детьми учился кататься на горных лыжах. Мужчина признавался, что у них пока не так хорошо получается, но первые успехи уже есть.

Напомним, что артист счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. Они сыграли свадьбу 11 марта 2016 года, но устроили скромное торжество. У супругов есть трое общих детей – восьмилетняя дочь Мария, шестилетний сын Степан и трехлетний сын Василий.

Безруков мало говорит о том, что у него также есть внебрачные дети. СМИ отмечают, что он с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но публике их не показывает.

Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе.