НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2025, 15:47
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«Делюсь красотой»: Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью

Актер Сергей Безруков снялся с восьмилетней дочерью Марией в Сочи.
«Делюсь красотой»: Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью

© Starface.ru

Актер Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью Марией на канатной дороге в Сочи. Он поделился семейным кадром в соцсетях.

«Просто делюсь красотой», — написал звезда сериала «Бригада».

Знаменитость позировал в светлом теплом свитере, черной куртке, шапке и в солнцезащитных очках. А его восьмилетняя наследница примерила темную куртку и серую шапку. Папа и дочь улыбались в кадре.

Сергей рассказывал, что в отпуске вместе с женой и детьми учился кататься на горных лыжах. Мужчина признавался, что у них пока не так хорошо получается, но первые успехи уже есть.

Напомним, что артист счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. Они сыграли свадьбу 11 марта 2016 года, но устроили скромное торжество. У супругов есть трое общих детей – восьмилетняя дочь Мария, шестилетний сын Степан и трехлетний сын Василий.

Безруков мало говорит о том, что у него также есть внебрачные дети. СМИ отмечают, что он с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но публике их не показывает.

Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Сергей Безруков
дети
отпуск
актер