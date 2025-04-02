Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве из-за рыбалки в период нереста

Российский актер и заядлый рыбак Сергей Безруков, судя по всему, нарушил закон. Как указывает Kp.ru, он выловил двухкилограммовую щуку на Доне в период нереста.

Утром 2 апреля Безруков опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он запечатлен с трофеем. Артист подписал, что Ростов «порадовал его между спектаклями».

Журналисты сразу обратили внимание на то, что в текущий период рыбачить на Дону нельзя.

«Щуку Безруков ловил в реке Дон, как сам признался, — в период нерестового запрета весной, который вводится ежегодно для того, чтобы подводные обитатели могли спокойно дать потомство и сохранить численность видов. В этом году он действует в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая», — сказано в материале Kp.ru.

Более того — как отмечает издание, существует отдельный запрет на вылов пойманной Безруковым щуки. Он действует с 15 января по 15 апреля.

Ранее мы писали о том, что в Приморье рыбак из Китая едва не утонул, выехав на машине на лед.