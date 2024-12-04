Представитель Митты раскрыл подробности состояния режиссера после новостей об ампутации стопы

Народный артист России, режиссер Александр Митта общается лишь с сыном. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на его представителя Геннадия Иванова.

«Сейчас с Александром Миттой общается только сын, он больше никого не подпускает», - поделился помощник.

Ранее Telegram-канал SHOT написал о грозящей 91-летнему режиссеру «Экипажа» ампутации стопы из-за развившегося сухого некроза — омертвения тканей из-за проблем с кровообращением. По данным источника, же больше года кинематографист находится в лежачем положении и не может разговаривать. В настоящий момент он наблюдается в многопрофильном центре паллиативной помощи в связи с раком почки и рядом сопутствующих заболеваний.

Медики прописали народному артисту РФ препараты, снижающие риск развития некроза. Специалисты рассчитывают, что терапия поможет избежать ампутации стопы.

Также мы писали, что звезде «Квартета И» Александру Демидову грозит инвалидность из-за проблем с почками.