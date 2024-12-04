Звезда «Квартета И» Александр Демидов рискует стать инвалидом

54-летний актер «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом. У звезды фильмов «День радио» и «День выборов» серьезно ухудшилось здоровье из-за проблем с почками.

По данным Telegram-канала Mash, самочувствие Демидова значительно ухудшилось после стресса из-за болезни жены в 2020 году. Актера беспокоят отеки ног, давление и слабость. Два года назад у него снизилась работоспособность почек, увеличилась отечность, появились проблемы с пищеводом и кишечником. За последние три года Александра увозили в больницу как минимум три раза. Медики винят во всем неправильный образ жизни — шоумен любит выпить и покурить.

До конца жизни Демидову придется пить лекарства, подавляющие иммунитет, чтобы не отторгать собственную клетку. Возможно, в скором времени ему присвоят инвалидность. Александру прописали строгую диету и постоянный контроль у врачей.

Первой женой артиста была психолог Светлана Шварц. У супругов есть общая дочь София. Во втором браке с Еленой у Демидова родился сын Игнатий. В 2013 году Александр женился на Маргарите.

В конце 2020 года жена артиста сломала ногу. За помощью супруги обратились в одну из частных клиник Москвы, но врачи недобросовестно отнеслись к работе. В итоге Маргарита начала передвигаться в инвалидном кресле.

Ранее попавшая в больницу актриса Лариса Лужина рассказала, что ей диагностировали мерцательную аритмию.