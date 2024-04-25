Представитель МакSим ответила на слухи о новом туре певицы по городам России

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, не планирует в ближайшее время гастролировать по городам России. Такое заявление сделала пиар-директор артистки Яна Богушевская.

Так она ответила на слова продюсера Сергея Дворцова, который заявил сайту «Страсти», что МакSим собирается триумфально вернуться на сцену после временной паузы из-за проблем с алкоголем и устроить грандиозный тур по стране.

«Тур не планируется, Марина уже не раз говорила, что большие туры на себя не будет брать, так как это серьезная нагрузка на организм. Она хочет больше времени посвящать семье и заниматься своей школой искусств», - сказала Богушевская в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

При этом она подчеркнула, что концерты у МакSим будут согласно графику. Так, например, артистка выступит на музыкальном фестивале в Новосибирске.

Ранее психолог Станислав Самбурский рекомендовал МакSим пересмотреть отношение к здоровью. По его мнению, певица сможет вернуться на сцену при поддержке близких и семьи. При этом эксперт уточнил, что после паузы Марина пересмотрит свое отношение также и к работе.