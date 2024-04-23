Психолог Самбурский считает, что МакSим должна пересмотреть отношение к здоровью

Психолог Станислав Самбурский считает, что МакSим должна пересмотреть отношение к здоровью. Станислав высказался о творческой паузе певицы в беседе с сайтом «Страсти».

По мнению психолога, певица сможет вернуться на сцену при поддержке близких и семьи. При этом эксперт уточнил, что после паузы Марина пересмотрит свое отношение к здоровью и работе.

«Алкогольная зависимость является следствием попыток справиться с эмоциональным напряжением и стрессом. В случае певицы она открыто призналась, что алкоголь для неё стал способом бегства от проблем. С точки зрения психологии, зависимость от «подбадривающего» – это защитная реакция на необходимость каждый день соответствовать заданным стандартам. Марина упоминала, что возвращение на сцену было преждевременным. Она не успела восстановиться полноценно», — высказался эксперт.

По мнению Станислава, певице стоит подумать, что полное восстановление позволит продолжить карьеру, а бесконечная гонка за деньгами и славой — «убьет» ее.

«Отказ от гастрольной деятельности, как заявила МакSим, был вызван стремлением сохранить здоровье и быть рядом с семьёй. Значит, не всё потеряно и организм включил механизм самозащиты, вынудив на физическом уровне остановить бесконечный бег. Возвращение к прежнему уровню карьеры — сложный процесс, который требует поддержки со стороны близких, профессионалов и изменения жизненных приоритетов. Но перерыв в карьере — это лучше, чем смерть. Отпуск позволит Марине восстановиться эмоционально и найти баланс между карьерой и личной жизнью, именно это позволит ей оставаться здоровой и счастливой долгие годы», — резюмировал психолог.

Полный материал сайта «Страсти» о творческом пути МакSим читайте здесь.