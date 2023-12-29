Представитель Киркорова отреагировала на слухи о замене певца в новогодней ленте

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отреагировала на информацию о замене звезды в фильме «Иван Васильевич меняет все». Ее слова приводит RT.

«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — заявила Успенская.

Ранее стало известно, что изображение певца Киркорова пропало с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который должны показать в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря. Вдобавок стала появляться информация о том, что сцены с участием музыканта будут вырезаны из киноленты.

Поводом для отмены участия Киркорова в праздничной картине стала скандальная «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, которую певец посетил. Вместе с артистом на мероприятии также появились Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие звезды.

Также сообщалось, что Киркоров на фоне скандала обратился к юристам, опасаясь потерять звание народного артиста.