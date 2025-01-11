Представитель Филиппа Киркорова опровергла информацию о госпитализации его отца перед Новым годом

Представитель Филиппа Киркорова отреагировала на слухи о госпитализации его отца.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что народный артист России Бедрос Киркоров попал в больницу в тяжелом состоянии перед новогодними праздниками с жалобами на сильную одышку. Тогда медики якобы диагностировали артисту двустороннюю пневмонию и откачали у него около литра жидкости из легких.

По данным источника состояние певца вновь ухудшилось из-за методов лечения: Бедрос Филиппович пытался поддерживать здоровье с помощью трав, прогреваний и пиявок.

Однако данную новость опроверг официальный представитель Филиппа Киркорова. Екатерина Успенская сообщила, что такие заявления является ложью и что Бедрос не был госпитализирован перед новогодними праздниками.

«Нет. Ложь», — заявила Успенская в беседе с изданием ТАСС.

Напомним, что осенью прошлого года у Бедроса Киркорова появились осложнения из-за проблем с сердцем. Тогда врачи поставили артисту диагноз в виде сердечной недостаточности и оказывали необходимую медицинскую помощь. А уже перед Новым годом его сын Филипп на одном из мероприятии подчеркнул, что состояние отца удалось привести в норму.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров сообщил, что принимал роды в маршрутке.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров допустил наличие тайных братьев и сестер.