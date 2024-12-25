«Я как акушер-гинеколог»: Филипп Киркоров сообщил, что принимал роды в маршрутке

Певец Филипп Киркоров заявил, что принимал роды у женщины в микроавтобусе. Рожденную девочку назвали в его честь.

Подробностями артист поделился в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Пока еще артист, хотя я и продюсер, и хореограф, и балетмейстер, и режиссер, и стоматолог, косметолог, хирург, акушер-гинеколог. Я заканчивал как акушер-гинеколог. Могу принимать роды», - поделился Киркоров.

Певец рассказал, что имел соответствующий опыт 35-40 лет назад, «когда был молодой». Киркоров направлялся в маршрутке из Уфы в ближайший город.

«Мы ехали на микроавтобусе, и женщина рожала. Я принимал роды», - сообщил артист.

Ему неизвестно, где сейчас эта женщина. Появившейся на свет девочке сейчас «лет 40».

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