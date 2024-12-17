«Может быть, где-то ходит»: Киркоров допустил наличие тайных братьев и сестер

Народный артист РФ Филипп Киркоров допустил, что у него могут быть родные братья и сестры. Его слова приводит Пятый канал.

«Зная моего папу-гулену, не удивлюсь (братьям и сестрам — прим.ред.). Может быть, где-то ходит она или он», — поделился музыкант.

Певец уточнил, что его отец Бедрос Киркоров никогда не разговаривал с ним на эту тему. При этом исполнитель хита «Цвет настроения синий» также не спрашивал у родителя, поскольку уверен, что тот не признается.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин. Артист неоднократно объяснял, что дал наследнице двойное имя в честь любимых женщин — бывшей супруги Аллы Пугачевой и матери Виктории Марковны. По его словам, у дочери сложный характер, в отличие от сына Мартина, и она всеми руководит дома, когда он гастролирует.

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